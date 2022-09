¿Debió ir Francia? Polémica por asistencia de Verónica al funeral de Isabel

La periodista Salud Hernández y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo han criticado la decisión en redes sociales sugiriendo que a la vicepresidenta le han hecho desplantes en cuanto al cargo que debe asumir si el presidente no está. Lea: ¿Por qué Márquez no queda a cargo durante viajes al exterior de Petro?

Luego de la muerte de la reina Isabel II, el gobierno confirmó la asistencia al funeral pero por cruces en las agendas, el presidente Gustavo Petro no pudo viajar y en su lugar fue Verónica Alcocer, primera dama. Esta decisión ha levantado polémica en redes sociales porque afirman que la designada debió ser la vicepresidenta, Francia Márquez. Lea: Video: así se vivió el cortejo fúnebre de la reina Isabel II en Reino Unido

Sin embargo, no es ilegal que la primera dama haya asistido al funeral, pues aunque su figura no tiene compromisos oficiales, se le puede asignar la asistencia a recepciones de Estado y ceremonias. Además, Alcocer viajó en compañía del canciller, Álvaro Leyva, quien asume como emisario del Ejecutivo en instancias globales a las que no puede asistir Petro.