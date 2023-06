“Debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón”: Paloma Valencia a Petro

Valencia fue la primera en tomar la palabra, presentando las preocupaciones actuales y afirmando que el Gobierno del presidente Petro no ha abordado los verdaderos problemas que enfrenta el país.

Sobre la reforma a la salud, la senadora reconoció que el sistema de salud necesita cambios como la prestación de servicios de la Colombia más apartada, donde pese a los esfuerzos los ciudadanos no tienen un buen servicio, pero que no quiere decir que se tenga que destruir todo el sistema.

Seguidamente, dijo: “Los inspira la idea del cambio, pero no reconocen lo que con esfuerzo hemos construido como nación. Las reformas del cambio a su vez expresan la soberbia del Gobierno. Son el fiel reflejo de la incapacidad de valorar los avances de Colombia y solo atinan a destruir lo construido”.

“Subir los costos laborales terminaría por encarecer la vida de los colombianos, pues todos estos costos aumentan el precio de los productos. Las grandes empresas no tendrían dificultad en atender esos nuevos costos que benefician a algunos de los trabajadores, pero se convertiría cada empleo en un pleito”.

Además, también se refirió a la reforma laboral, diciendo que esta no busca general empleo sino que al contrario, destruir las empresas. Asimismo, se agrava el problema de informalidad.

“Al gobierno le quedan más de tres años, debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón. No podemos seguir perdiendo tiempo en truculentas novelas, ni en intentos de demostrar de que nada de lo hay sirve, todo eso es insuficiente. Se requiere un Gobierno que le apunte al futuro, que construya y ejecute, que respete los legados y que gobierne para todos”, puntualizó Paloma Valencia.

En medio de su discurso, la Senadora del Centro Democrático invitó a la ciudadanía a seguir movilizarse para detener la aprobación de las reformas que propone el Gobierno de Petro, manifestando que “La democracia no admite emperadores, hay límites y contrapesos”.

“Colombia no va bien”

Cadavid, por su parte, aprovechó ese espacio para recalcar que Colombia no va bien y puntualizó que la administración Petro tiene que entender que no solo gobierna para un sector de la población.

“A diez meses de haber iniciado el mandato del presidente Petro, evidentemente Colombia no va bien. Gobernar no es sinónimo de imponer una sola visión. En el ejercicio democrático nunca se ha dicho que quien obtiene la Presidencia adquiere poderes desbordados, pasando incluso por encima del Congreso, de los jueces, de los opositores, de la Fuerza Pública y de la Fiscalía General”, sentenció.

De igual manera, se refirió a los recientes escándalos en los que ha estado involucrado el Gobierno, haciendo alusión que Petro quiere pasar por encima de todos con la excusa de que es el Presidente de Colombia.

“El presidente de la República no es el jefe del fiscal, no es el jefe del Congreso y no es el jefe de los jueces”.