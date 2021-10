“Nosotros no hemos hablado de dinero, hemos hablado de lo fundamental que es la dignidad de las personas, el principio de humanidad, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Hemos estado gestionando qué le podemos brindar a los migrantes para darles protección y que no estén expuestos a las redes de tráfico de personas”, expresó la vicepresidenta a los medios de comunicación.

Ramírez reiteró la importancia de trabajar conjuntamente para contener la migración de ciudadanos haitianos, venezolanos, cubanos a quienes Colombia ha recibido, pero de igual forma reiteró las labores que deben implementar cada Gobierno para evitar que sus ciudadanos salgan de sus países de origen.

“Esta conferencia quiere poner freno inmediato al flujo constante de migrantes hacia el norte y, simultáneamente, allanar el camino a las respuestas integrales y estructurales que resuelvan definitivamente el fenómeno”, aseguró la vicepresidenta.