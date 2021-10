Durante la cumbre de Seguridad Nacional realizada en la ciudad de Montería, el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, habló sobre la importancia de tener un censo electoral claro y verídico para la elecciones de Congreso y Presidencia en el 2022.

Desde hace un tiempo la Registraduría ha sido blanco de críticas puesto que los algunos registros que se encuentran en el sistema son erróneos y generan desconfianza en la ciudadanía.

Teniendo en cuenta la relevancia de revisar ese censo, el registrador aseguró que trabajará en conjunto con el director del DANE, para que las cifras sean claras y coherentes.

“Esto es un tema de Estado y en esa colaboración armónica, señor director (del DANE) nuevamente le reitero el compromiso como institución y que al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar no solo para los Consejos Municipales y Locales de Juventud sino al Congreso y Presidente de la República y que no haya manto de duda”, puntualizó.

Además, determinó: “vamos a darle un informe detallado al país de cuantos colombianos somos y vamos a prestar nuestra colaboración de nuestras bases de datos al DANE como también necesitamos las cifras de ellos para depurar nuestro censo electoral”.