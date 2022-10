Daniel Quintero pide que se reabra proceso fiscal de Hidroituango

Luego cuestionó: “Indigna que se le venda al país ese arreglo como el gran logro cuando en realidad es el gran interrogante. Indigna que se le venda Hidroituango al país como algo negativo, como algo que nos quiere estigmatizar a los antioqueños, y eso no lo voy a permitir, porque Hidroituango lo que ha mostrado es resiliencia. Mire, no se perdió una sola vida en una contingencia de las más grandes que ha habido en Colombia, y no se debía haber perdido ni un solo peso, porque para eso se contratan los seguros. Si se hubiera dejado que se cobraran los seguros, a lo mejor el panorama que teníamos era que en Hidroituango no se perdió una vida y no se perdió un peso. Si se va a perder un peso fue porque dejaron de cobrarlo”. (Alcalde Daniel Quintero pidió la renuncia a todo su gabinete)

El pedido de Quintero, entonces, parece ser una respuesta de las declaraciones del gobernador. Los dos mandatarios han mantenido una cordialidad tensa, un tire y afloje que los ha enfrentado en algunas ocasiones.

¿Le cayó el guante al alcalde? Parece que sí, pero su pedido es poco viable, pues la Contraloría ya emitió un fallo y la aseguradora ya pagó lo que correspondía por el siniestro de Hidroituango. Es más, reabrir el proceso le podría traer problemas al mismo Quintero, pues bajo su administración se firmó el pago en el que, según el gobernador, se dejaron de cobrar hasta 10 billones de pesos. Es decir, él podría ser, entonces, el investigado. Y hay que tener en cuenta que el proceso contemplaba que no hubiera reclamaciones posteriores.