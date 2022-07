Daniel Mendoza deberá rectificarse por serie ‘Matarife’

Los soldados no somos enemigos de la paz: general Zapateiro en su despedida

Sostuvo: “Sólo pueden prohibirse aquellas expresiones que, de forma clara y evidente (i) estén cubiertas por la definición de “apología al odio”, lo que implica que deben ser expresiones abierta y manifiestamente humillantes, insultantes y peyorativas que exteriorizan “emociones intensas e irracionales de oprobio, enemistad y aversión” y constituyen una incitación a hacer daño a una persona o grupo de sujetos que genere una amenaza seria y razonablemente probable para el sujeto afectado. La Sala considera que las publicaciones llevadas a cabo por el señor Mendoza Leal no cumplen con ninguno de estos dos elementos.”

Por otro lado, consideró que los mensajes publicados por Mendoza Leal no incitan a la audiencia a cometer actos de violencia, discriminación y hostilidad en contra de Uribe.

Así mismo, sostuvo que sus publicaciones no configuran ciberacoso ni hostigamiento en los términos de la jurisprudencia constitucional, porque “no satisfacen el umbral de reiteración y sistematicidad requerido y no fueron llevadas a cabo con una intención dañina”.

Sin embargo, consideró que las afirmaciones hechas por Mendoza eran falsas y “no están amparadas por la libertad de expresión y vulneran sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y la dignidad humana. Lo anterior, porque son abiertamente falsas y afectan de manera intensa e injustificada su reputación.”

La Sala consideró que no existía certeza de la información que presentaba Mendoza, porque esta no ha sido corroborada, luego no era posible, entre otras cosas, vincular a Uribe con los asesinatos de Guillermo Cano, Jaime Garzón y Rodrigo Lara Bonilla, entonces sostuvo que Mendoza hizo un ejercicio periodístico irresponsable y vulneró los derechos de Uribe.

Por lo tanto, ordenó al señor Daniel Mendoza rectificarse de sus afirmaciones.