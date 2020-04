Daniel Coronell cuenta detalles de su salida de la Revista Semana

En otro aparte dice Coronell que “también soporté con paciencia monacal las esporádicas llamadas de Gabriel Gilinski donde se las arreglaba para recordarme que él es uribista y trumpista, como si debiera importarme. A él, que le dije desde el día que lo conocí que los intereses empresariales debían estar totalmente separados de la línea editorial, le gustaba repetirme que su proyecto era armar el “Fox News Colombiano”. Para quienes no lo sepan Fox News es una exitosa máquina de propaganda de la derecha estadounidense que no repara en límites para defender sus gustos e intereses”.

Relata que entre los cambios que se dieron fue la reducción del 80 por ciento, “ mis ingresos pasaron de simbólicos a míseros. No me quejé, no era algo que hiciera por dinero, siempre gasté en la elaboración de la columna más de lo que recibía”.

“Habían pasado menos de tres semanas desde mi despido pero cuando regresé todo había cambiado para siempre. Empezaron a pasar cosas que nunca antes sucedían. Dos veces me percaté de que mi columna era filtrada desde la tarde del viernes a personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe. Otra vez, con ocasión del paro nacional, pedí que me dejaran actualizar la columna para adecuarla a los últimos hechos, pero recibí una negativa. Curiosamente sí se lo permitieron a otros dos columnistas”, escribe más adelante en su columna de este domingo, tras contar que también empezaron a cambiar el nombre del URL de la columna lo cual ocasiona dificultades para los usuarios que llegan a ella a través de los buscadores de internet, que son la mayoría.

Cuenta Coronell que “lo que no estaba dispuesto a aceptar silenciosamente era que la revista para la cual escribía faltara a la ética periodística. Y eso sucedió en la mañana del pasado 18 de marzo. Molestos porque Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, reprodujo ese día una información sobre despidos y reducción de algún sueldo en Semana, decidieron usar las páginas digitales de la revista para desquitarse”.

“Por eso, a sabiendas de lo que pasaría, escribí y envíe la columna “Las orejas del lobo” a las 7:55 de la mañana del viernes 20 de marzo. A las 2:53 de la tarde recibí un mensaje de WhatsApp del accionista Gabriel Gilinski en esos términos: “Daniel, realmente nos sorprende la interpretación que le diste a una noticia de negocios que había aparecido en la prensa internacional. Teniendo en cuenta que Prisa es la dueña de Caracol, la empresa radial más importante de Colombia, la información es periodísticamente relevante. Así lo determinó el equipo editorial que publica cienes (sic) de noticias diarias de interés público. Toda la información publicada refleja la información de medios importantes en España”.

Continúa contando en su columna que “Tres minutos después entró otro whatsapp de Gabriel: “La interpelación (sic) que le das es personal y de la lectura de los textos no se desprende nada de lo que dices. Por lo tanto, la columna no será publicada”. Algo debió pasar en las siguientes horas porque a las 5:34 de la tarde y siempre por la vía del whatsapp, la resolución inapelable empezó a cambiar: “Bueno en fin no es decisión mía. En Semana tomarán la decisión”. A las 6:00 pm la censura anunciada se había vuelto apenas una opinión: “La decisión de los que manejan los temas editoriales en la revista es publicar tu columna. Las opiniones que te di son personales. Semana respetará tu opinión, por más que yo personalmente no esté de acuerdo con el contenido por las razones expuestas”.

Finalmente escribió que “la columna fue publicada y unos días después recibí otro whatsapp y un correo electrónico, esta vez de la gerente Sandra Suárez, comunicándome mi despido por “disposición de la compañía”. Coronell finalmente dice que aún tiene algunas historias para contar.