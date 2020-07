Curva en Bogotá podría comenzar a bajar en septiembre: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que para el mes de septiembre existe la posibilidad de que la curva de contagios en Bogotá comience a tener una disminución notable.

“Esto implica que, en la medida en que tomamos mayor número de pruebas, vamos a tener mayor número de casos de contagios positivos. Si no tomáramos pruebas, no tendríamos estas tasas de afectación, porque no veríamos el número de personas, teniendo una gran oscuridad frente al número real”, señaló.