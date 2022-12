Cuestionamientos a la paz total tras asesinato de 6 militares en Cauca

Jean Gilberto Rodríguez, Jerson Rafael Mamian, Jhonatan Ernesto Ordoñez, Luis Armando Vélez, Esleider Alexander Portocarrero y Yonny Saac Cruz fueron los soldados, que no pasaban de los 25 años de edad, que encontraron la muerte en medio de su servicio al país.

Vargas manifestó que, tras este hecho doloroso, espera que el Gobierno del presidente Petro tome unas medidas de política militar. Por eso, la paz total no significa que el Estado no tenga que actuar de manera contundente y a través de Fuerzas Militares y de Policía sobre estos grupos.

“Evidentemente, estas organizaciones si no ven que el Estado los esté presionando con la capacidad militar que se tiene, pues va a ser muy difícil que verdaderamente asuman una participación seria dentro de un proceso de conversaciones”, expresó Vargas.

Para el analista político y experto en temas de paz, Alejo Vargas Velásquez, aunque está de acuerdo con la propuesta de paz total, al considerarla como buena, esta no funcionará si no hay un accionar de la fuerza pública en estas zonas del Cauca, Putumayo, Catatumbo, entre otros.

Sobre la situación de lo que sucede en el Cauca, Loaiza aseguró que la unión de narcotráfico y grupos armados, unido a la falta del Estado, han posibilitado que los grupos ilegales controlen la zona y sigan cometiendo crímenes contra la gente y la Fuerza Pública.

“En esas zonas del país como Cauca y Catatumbo, la soberanía del Estado es una ficción desde hace ocho años, donde la fuerza pública es sola apariencia y los que ejercen el control son los ilegales alimentados por el narcotráfico”, recalcó.

Por eso, aseguró que “si no resolvemos ese desafío del narcotráfico que alimentan a los grupos armados y no vencemos el narcotráfico, no vamos a resolver el tema del conflicto armado y la violencia en el país”.

Durante el consejo de seguridad realizado tras las acciones en el Cauca, el presidente Gustavo Petro aseguró que continuará en Buenaventura los diálogos de paz con las estructuras delincuenciales conocidas como ‘Espartanos’ y ‘Chotas’, esperando llevar tranquilidad a algunas zonas del país. (Le recomendamos: “La acción militar no cesa, mientras no haya voluntad de negociación”: Petro)