¿Cuál fue la razón por la que mintió Nicolás Petro sobre Alfonso Prada?

La rabia de Day Vásquez cobró venganza porque Nicolás Petro decidió empezar una relación con la abogada y participante de realitys Laura Ojeda, con quien ahora espera un hijo. Ojeda era amiga de Vásquez.

Dijo Nicolás en la entrevista a Semana sobre un cuadro de implicados que dibujó la Fiscalía y en el que aparece Prada: “Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir ‘Nicolás es un hp’, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad”.

Como quien dice, lo que Nicolás quería era conocer a una mujer que le gustaba, una abogada que era Laura Ojeda. El hijo del presidente cañó con unos puestos para obtener información que le interesaba de manera muy personal.

Nicolás reconoció que le mintió a Day y aclaró: “Yo sí tuve reuniones con Prada, pero ahí nunca se abordaron temas de participaciones ni nada de eso, fueron como reuniones protocolarias, por decirlo así”.