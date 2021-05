Revuelo ha causado la declaración de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en la que indica que el Gobierno colombiano, por ahora, no aceptará la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar la situación de los presuntos abusos de la Fuerza Pública en el marco de las protestas. Según algunos, es necesario permitir la visita de la comunidad internacional. Lea aquí: Vicepresidenta, en Washington, descartó por ahora visita de la CIDH

Según Roy Barreras, el hecho de que el gobierno no permita la visita de la CIDH es otro error enorme, “el Gobierno niega la visita del organismo igual que lo hizo Maduro. Los regímenes totalitarios son autistas, no oyen lo que les dice la calle, no ven las causas de la protesta y en su fase degenerativa tampoco quieren que los vea la comunidad internacional”.

La excongresista Piedad córdoba también se refirió al hecho, indicando que las investigaciones internas de Colombia son las mismas que dicen que Dilan Cruz “se atravesó”, y las mismas que “hicieron nada con pistoleros en camionetas disparando en Cali, las mismas que ignoraron 6403 falsos positivos”.

Para la representante a la Cámara Ángela Robledo, la visita de Ramírez está placada de “un recital de mentiras, la más evidente: que se ha respetado la vida y los derechos humanos en la protesta social. ¿Si esa así por qué se negaron a la vista de la Comisión? 59 asesinatos no se ponen debajo de un tapete y ya. ¡Infames!”

La representante Katherine, Miranda del Partido Verde, sostuvo que “un circo de sangre es Colombia para este gobierno. En medio de las protestas y las violaciones de DD.HH., se desgarran las vestiduras por traer la copa America, pero niegan la presencia de la Comisión.