Críticas a expresidente César Gaviria por oposición a la Ley de Financiamiento

Frente a lo anterior, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que “el presidente Gaviria se equivoca porque no hay esas gabelas para los ricos, además sí estamos impulsando el crecimiento. El ejemplo es clarísimo, estamos creciendo al 3,3% y espesamos crecer al 3,5% mientras el resto de Latinoamérica crece al 0,5%. Entonces, la misma evidencia le dice al expresidente que no es cierto”.

En un punto de la entrevista, el exmandatario dijo que “si no aprueban esta reforma, el recaudo va a crecer y va a crecer bien. Entonces es todo lo contrario a lo que dice el Gobierno. Repito: si se aprueba la reforma vendrá una crisis fiscal”, argumentó que lo anterior “porque les entregan los recursos de los impuestos que votamos el año pasado a las grandes empresas y contribuyentes” continuó “los mayores gravámenes a las personas naturales se prestan para trasladar un significativo de cargas tributarias a la clase media”; además de asegurar que se estaba conduciendo al país a una situación como la de Chile.

La ley de crecimiento económico que en estos momentos se está tramitando bajo la dirección del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido uno de los temas de conversación más cruciales en los últimos días, y aunque no estén de acuerdo con todo su contenido, los empresarios han dicho que es necesaria.

Ahora bien, hablando del tema de desigualdad, el viceministro asegura que tampoco es cierto, teniendo en cuenta que bajo la reforma se devolverá el IVA al 20% de la población con menos recursos, lo que “va en contra de toda desigualdad”; además de la devolución del aporte en salud a los pensionados con un salario mínimo. Además, el 97% de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas, según el viceministro, y éstas serán las que reciban el beneficio de la reducción en la renta. Finalmente, Londoño resalta que hay aumento en el impuesto de renta solo a quienes ganan más de $35 millones al mes.

De igual forma, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, afirmó que “de no contar con la reforma se generaría inseguridad jurídica y afectaría riesgo país y dificultades manejo deuda externa” y agregó que “si bien se incrementó a las personas naturales, debemos recordar que se aumento gradualmente desde 35% a 39% en la renta partiendo de $35 millones mensuales; para las personas que perciben menos de este valor quedo en 33%. Entonces no es cierto que es clase media”.

De igual forma, la presidenta dijo que los beneficios que reciben las Mypime, como las reducciones e incentivos para adquirir bienes, son determinantes dado que para estas es difícil crecer al principio.

Las declaraciones del senador de Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, no se alejaron de lo anterior, manifestó que “lo que conduce a una crisis fiscal es no aprobar el proyecto, pues le quitaríamos un instrumento al país para buscar el crecimiento económico”, añadió que no hay claridad en las cifras del expresidente y que afirmar que las excensiones son a las grandes empresas es desconocer la composición empresarial del país.