Según el demandante, no todo comentario o murmuración tiene el carácter de difamatorio o tendencioso.

Según el demandante, no todo comentario o murmuración tiene el carácter de difamatorio o tendencioso.

El demandante aseguró que la norma es muy amplia por cuanto genera dudas frente a sus alcances, ya que no está claro “¿Qué clase de comentarios se sancionan?, ¿Cuáles son las otras personas o instituciones?, ¿todo comentario lleva una manifestación negativa?”.

Según el demandante, no todo comentario o murmuración tiene el carácter de difamatorio o tendencioso, “ni afecta de manera evidente y seria, los fines ni las funciones de las Fuerzas Militares como la protección del orden constitucional, orden público o demás, es decir, no implica per se, un atentado grave y evidente”.

La Sala Plena concluyó que el tipo disciplinario contenido en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley 1861 de 2017 vulneraba el debido proceso, por desconocer el principio de legalidad, en su componente de tipicidad, al emplear conceptos indeterminables, que por su ambigüedad y vaguedad no permitían determinar la certeza de la conducta sancionable, lo que a su vez rompía la vinculación entre la falta y el deber funcional que esta busca proteger.

“Esto último implica que el comportamiento constitutivo de falta disciplinaria debe estar dirigido a reprochar el incumplimiento de un deber funcional del servidor público, pues no de otra manera podría considerarse la ilicitud sustancial de la conducta”, señaló la Corte.

La Corte dijo que las faltas disciplinarias deben buscar sancionar el incumplimiento de un deber funcional y señaló que, en este caso, la falta estaba redactada de manera ambigua y amplia.

En este caso el Ministerio de Defensa le pidió a la Corte dejar la norma intacta al estimar que si bien “es cierto que el principio de obediencia debida no implica el principio de obediencia ciega, también es cierto que tampoco implica el principio de obediencia participativa. El que existan casos extremos en los que una orden impartida pueda ser considerada ilegítima y, por tanto, que no es una orden militar, no implica que las órdenes militares dependan del constante escrutinio y reflexión participativa de los miembros de las Fuerzas Militares”.

No obstante, los argumentos del demandante fueron apoyados por la Procuraduría, entidad que emitió un concepto que concuerda con el demandante en que la norma es muy amplia, pues no tiene límites respecto a lo que puedan opinar o no los uniformados en las Fuerzas Militares.