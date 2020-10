El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que la criminalidad en Colombia no puede explicarse a partir del fenómeno migratorio de venezolanos.

El pronunciamiento lo hizo Espinosa luego de que se desatara una polémica en el país por las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las que aseguraba que ,sin ánimo de estigmatizar, reconocía que algunos migrantes venezolanos “metidos en la criminalidad” les están haciendo la “vida de cuadritos” a los ciudadanos.

“La criminalidad en Colombia es inaceptable, no importa de dónde venga. La persona que comete un delito hay que judicializarla, no preguntarle de dónde viene. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Un delito es inaceptable, no importa quién lo cometa y los estudios y los trabajos lo que tienen que buscar es explicar y solucionar los problemas alrededor de la delincuencia”, añadió el director de migración.