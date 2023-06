“Creo que sigo chuzada”: Fabiola Perea, trabajadora de Laura Sarabia

La mujer, proveniente del Valle del Cauca, explicó que el día que se perdió la plata de la vivienda de Sarabia, el pasado 27 de enero, trabajó de manera usual: “Fue a trabajar común y corriente. Me vine para mi casa a eso de las 4:00 de la tarde, como siempre hago. A los 8 días me doy cuenta de que se había perdido algo, pero nunca supe qué fue”.

Fabiola Perea sostuvo que acudía a casa de Sarabia cada 8 días y que únicamente le preguntaron si había visto algo raro, pues nunca se enteró sobre que se había perdido dinero: “No tenía nada que decir, no había visto nada”, agregó, precisando que quien le preguntó fue Andrés Parra, esposo de la exjefe de gabinete: “Él a mí nunca me dijo dinero. Solo aseguró que necesitaban alguien confiable en la casa, que confiaban en mí y por eso seguía trabajando con ellos. Solo me dijeron que se había perdido algo”.

La mujer explicó además que no fue sometida a pruebas de polígrafo, que se enteró de su vinculación al Clan del Golfo cuando el escándalo salió en medios de comunicación y que su relación con Sarabia era mínima, pues su trato era con Andrés Parra: "Ellos conmigo han sido muy buenas personas. Con doña Laura el contacto ha sido poco, porque ella siempre estaba trabajando".

Consultada sobre si confrontó a sus jefes tras enterarse de las interceptaciones, Perea respondió que le han reiterado que no tienen nada que ver con lo ocurrido: “Me han contestado que ellos no saben, que no tienen nada que ver con las chuzadas ni con el cuento de que soy del Clan del Golfo. Estoy esperando que la Fiscalía dé los resultados”.

Perea negó además que hubiese movimientos anormales y abultados de dinero en casa de Sarabia y declaró que su relación con Marelbys Meza era normal: “No sé quién se robó la plata, ni tengo sospechas. Yo no estaba ahí. Era una casa normal, nunca llegué a ver una bolsa de plata. No pertenezco a ningún Clan del Golfo, ni sé de dónde diablos es esa gente. Lo único que sé y escucho todos los días es que son una gente muy mala. Entonces, por qué tienen que meterme a mí en eso. Ni siquiera soy”.

Adicionalmente, ratificó que la familia le pagó puntualmente el ARL, la caja de compensación y su liquidación. También dijo sentirse muy afectada por lo ocurrido: “Sentí que la vida se me acababa y que se me vino el mundo encima (...) Estoy tratando de llevarla, gracias a Dios y pidiendo que todo esto se aclare, que se dé con las personas que hicieron que mi nombre en estos momentos salga a flote (...) No tengo nada que ocultar, necesito saber quién fue el que me metió en este chicharrón”.