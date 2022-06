“Creo que los chuzados éramos nosotros”: Gustavo Petro

En las grabaciones conocidas, se ve en especial al senador Roy Barreras, miembro de la campaña, hablar entre otros temas de cómo desde la campaña presidencial fueron a La Picota a negociar con los narcotraficantes presos que no los extraditarán. Lea: Polémica por video de Roy Barreras planeando dividir la Centro Esperanza

Congresista denuncia que no lo dejan opinar en un debate por ser gay

Congresista denuncia que no lo dejan opinar en un debate por ser gay

De la idea de que fueron chuzados son también los dirigentes petristas Roy Barreras y Holman Morris, quien precisamente escribió que: “Y eso que supuestamente los micrófonos estaban en la campaña de Fico”.

Por su parte, Barreras, quien es el coordinador legislativo de la campaña de Petro y ha sido uno de los principales activistas que ha tenido la misma en los últimos meses, sostiene que en todo lo revelado por los medios no hay nada ilegal y que en particular allí no se ve al candidato Gustavo Petro organizando nada ilegal.