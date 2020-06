“COVID-19 tiene diferentes velocidades de transmisión en las regiones”

Por eso, resaltó que es importante no bajar la guardia y mantener el distanciamiento físico. “En esta época de apertura económica la comunidad debe entender que si no cumplimos estas medidas en la apertura no lograremos contener el contagio”, afirmó.

Frente a las medidas de protección, fue enfático en que el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas siguen siendo la mejor medida de prevención frente a la enfermedad, que a este viernes contabilizaba 84.442 contagios y 2811 muertes en Colombia. (Lea aquí: Con récord diario de 3.843 casos, Colombia supera a China en contagios)

“En la medida en que se logre contener la epidemia y se mantenga baja la tasa de afectación se podrá activar acciones de contención focalizadas como las realizadas en Barranquilla, Leticia y Cartagena”, dijo el ministro Ruiz.