El Ministerio de Salud puso a disposición de la ciudadanía el aplicativo Mi Vacuna, portal en el que las personas podrán conocer en qué fase y en qué etapa serán vacunados contra el covid-19. El link para acceder al portal es mivacuna.sispro.gov.co.

En este primer momento está disponible únicamente la información de la población de 80 años en adelante. La etapa de priorización del personal de salud se podrá consultar a partir del próximo lunes 8 de febrero.

Según explicó Weimar Pazos, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Salud, el portal cuenta con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo.

En el componente Me Informo, los ciudadanos podrán encontrar el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, los criterios de priorización y podrán descargar el consentimiento informado, documento que tendrán que entregar cada ciudadano al momento de su vacunación.

En el componente Me Consulto, las personas podrán consultar en qué etapa de priorización se encuentran, utilizando su número de identificación y la fecha de expedición de su documento.