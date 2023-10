Corte Suprema investigará a congresista por injuria y calumnia

Inicialmente, la Sala de Instrucción había llamado a Osorio y Betancourth a conciliar luego de los señalamientos. Sin embargo, como no fue posible, la Corte “consideró que, con los elementos recaudados en la etapa preliminar, hay méritos para abrir una investigación formal por los delitos denunciados”.

Frente a esta citación, el congresista opinó en su cuenta de la red social X (antes Twitter): “Ante la pregunta de varios ciudadanos me permito informar: En marzo del año 2022 di una entrevista a Julio Sánchez Cristo, para la W radio, espacio en el que hablé de la situación del departamento de Caldas para ese momento por cuenta de revelaciones hechas por la Fiscalía sobre varios hechos de corrupción por más de 40 mil millones que hoy tienen preso al Senador Mario Castaño. En esa entrevista me referí a algunos candidatos con los que Mario organizó la lista a la Cámara de Representantes en Caldas, incluido el señor Andrés Felipe Betancour quien me denunció en la honorable Corte por presunta Injuria”. Lea también: Colombianos apoyan a Israel con un plantón en Bogotá y le reclaman a Petro

Y prosiguió indicando que “desde inicios de este año he asistido a todas las citaciones de la Honorable Corte Suprema y así seguirá siendo las veces que sea necesario, siempre respetuoso de la justicia”.