Corte se inhibe de pronunciarse sobre demanda de delitos sexuales

La Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre una demanda dirigida contra un artículo del Código Penal, el cual establece la prohibición de declarar contra sí mismo, su pareja o familiares dentro del primer grado de consanguinidad o segundo de afinidad cuando se trate de un caso de delitos sexuales.

Sin embargo, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el asunto, porque consideró que los demandantes no plantearon bien la demanda, pues no formularon ningún caso concreto, es decir, que los argumentos eran ambiguos y poco claros, puesto que los demandantes no diferenciaron entre personas de la tercera edad y personas discapacitadas.

Ahora, dependiendo de la categoría en la que se encuentre, cambia significativamente la situación. No es posible igualar los casos ya que las personas de la tercera edad no son comparables a las personas discapacitadas, además no se precisó una edad del adulto mayor a la que se referían.

Por lo tanto, los argumentos resultaban insuficientes para estudiar el caso y para emitir un pronunciamiento.