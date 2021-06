La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvo de investigar al senador del uribismo Ernesto Macías por no encontrar que haya actuado al margen de la ley al instalar una placa en el congreso en honor al expresidente Álvaro Uribe.

La placa se instaló en el año 2019, cuando Macías era presidente del senado y fue descubierta en una ceremonia realizada en ese recinto. Por supuesto, las reacciones en favor y en contra de la placa honorifica no se hicieron esperar.

Mientras que para el uribismo este homenaje buscaba reconocer la labor del expresidente, congresistas de la oposición cuestionaron la decisión.

En la placa, se calificaba a Uribe como un “colombiano ejemplar quien regresó al Senado a continuar trabajando por el país después de haber ejercido como presidente de la República durante dos periodos”.

La denuncia por la instalación de la placa, señalaba que atentaba contra el Capitolio Nacional, declarado Monumento Nacional en el año 1975.

No obstante, la alta corte, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, consideró que Macías no faltó a la ley por lo que no habrá investigación en su contra por estos hechos.