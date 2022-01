La Corte Constitucional negó el impedimento presentado por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, para no participar en el trámite de revisión que se adelanta sobre el acto legislativo 02 de 2021, que creó las 16 curules de paz en el Congreso.

La jefe del Ministerio público había asegurado que estaba impedida, pues se pronunció públicamente sobre estas curules. Cabello aseguró que no podía rendir concepto, porque anteriormente se pronunció sobre una tutela que revivió las curules, presentada por el senador Roy Barreras, asegurando que no se debía conceder la tutela, porque a su juicio no hubo ningún acto irregular en el Senado cuando se determinó que esta no había alcanzado los votos suficientes. Lea: Procuradora se declara impedida en el debate sobre las curules de paz

La Corte negó el impedimento y aseguró que Cabello no está inhabilitada para expresar sus opiniones sobre este tema y aclaró que en el control de la constitucionalidad es habitual que los magistrados y la representante de la Procuraduría emitan un concepto sobre las controversias legales de diferentes temas.