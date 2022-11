Corte defiende a mujer por decir “pedófilo, asqueroso” a su presunto abusador

María*

Unidad de Hidroituango pasa una prueba, pero no queda en operación comercial

Además, la Corte Suprema de Justicia determinó que “las manifestaciones efectuadas en el video que publicó en su cuenta de Instagram, no comportaron una evidente afectación a los derechos fundamentales del actor (...) los calificativos de «pedófilo asqueroso» y «abusador» que empleó no generaron un daño tangible al patrimonio moral”.

Por lo tanto, la Sala Penal protegió a María y determinó que la información que ella difundió tuvo como finalidad incentivar a otras mujeres a denunciar.

“Denuncien. No están solas. Siempre habrá alguien que les crea, aunque no sean las personas que más aman. Contar la historia no es fácil, pero esperamos que nos crean”, concluyó María.

María* nombre cambiado para proteger identidad de la víctima