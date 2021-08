El ciudadano considera inexequible el numeral 12 de dicho artículo, que califica como falta grave “permitir o tolerar la murmuración, los comentarios o crítica contra el superior, subalterno, compañero, otras personas, instituciones o la Fuerza Pública, así como irrespetarlos, cuando tales procederes o mensajes se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento”.

El argumento del demandante asegura que la norma no solo desconoce la libertad de conciencia de los uniformados, sino que también viola la libertad de expresión al interior de las Fuerzas Militares.

Según el demandante, no todo comentario o murmuración tiene el carácter de difamatorio o tendencioso, “ni afecta de manera evidente y seria los fines ni las funciones de las Fuerzas Militares como la protección del orden constitucional, orden público o demás, es decir, no implica per se, un atentado grave y evidente”.

El demandante aseguró que la norma es muy amplia por cuanto genera dudas frente a sus alcances, ya que no está claro “¿Qué clase de comentarios se sancionan?, ¿Cuáles son las otras personas o instituciones?, ¿todo comentario lleva una manifestación negativa?”.

En este caso el Ministerio de Defensa le pidió a la Corte dejar la norma intacta al estimar que si bien “es cierto que el principio de obediencia debida no implica el principio de obediencia ciega, también es cierto que tampoco implica el principio de obediencia participativa. El que existan casos extremos en los que una orden impartida pueda ser considerada ilegítima y, por tanto, que no es una orden militar, no implica que las órdenes militares dependan del constante escrutinio y reflexión participativa de los miembros de las Fuerzas Militares”.

No obstante, los argumentos del demandante fueron apoyados por la Procuraduría, entidad que emitió un concepto que concuerda con el demandante en que la norma es muy amplia, pues no tiene límites respecto a lo que puedan opinar o no los uniformados en las Fuerzas Militares.

“Las conductas sancionables son de tal amplitud, que dan cabida a un juicio de carácter subjetivo con un amplio margen de discrecionalidad y por ende, dejan al disciplinado a merced de una importante libertad en la valoración y sanción”, señala uno de los apartes del concepto.

El ministerio público también afirmó que “No se advierte cuál es la finalidad de la sanción, puesto que los verbos permitir o tolerar no impiden discernir entre la conducta esperada de aquella merecedora de la sanción”.

En esa misma línea, según la Procuraduría, en la norma se desconoce qué implica tolerar esos comentarios, si se requiere alguna cercanía respecto de quien los está expresando, si debe hacer parte o no de la conversación originaria, o si estar de acuerdo con el contenido expresado tiene alguna incidencia jurídica.

En el concepto además asegura la entidad que “al citar como sujetos pasivos de la conducta disciplinable al superior, el subalterno, el compañero, otras personas, instituciones o la fuerza pública, queda en duda si el poder disciplinario se restringe a los comportamientos en el marco de operaciones militares y cumplimiento de las funciones asignadas constitucionalmente, o si permean la vida cotidiana de quienes integran la fuerza pública”.

A esta postura se sumó la Defensoría del Pueblo, que resaltó cómo el resultado de incurrir en dichas faltas puede implicar la suspensión para los uniformados de tres a seis meses, suspensión entre 30 y 89 días sin remuneración, multa o una amonestación y que se pueden sancionar personas por emitir comentarios que ni siquiera tengan repercusión sobre el funcionamiento institucional o en relación con este.

“La medida resulta a todas luces desproporcionada, puesto que constituye una limitación que, según el libre arbitrio del funcionario encargado, puede hacer absolutamente nugatorio el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión de los integrantes de las Fuerzas Militares”, dice en su concepto la Defensoría del Pueblo.