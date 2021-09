La tutela instaurada asegura que por la vía del estatuto de la oposición se debe reconocer a la Colombia Humana como un partido político, teniendo en cuenta que tuvieron una votación de más de ocho millones de personas en las elecciones presidenciales celebradas en el 2018.

La tutela se presentó en contra de la resolución No. 3231 del 20 de diciembre de 2018 por medio de la cual el CNE les negó el reconocimiento de la personería jurídica, al hacer una lectura literal de las normas que rigen la creación de partidos políticos, que según la ley necesitan sacar al menos el 3 por ciento de los votos válidos en las elecciones de Senado.

“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, aseguró la CNE en su momento.