ARGUMENTOS DE LOS DEMANDANTES

La demanda fue presentada por la Percadi, la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, que argumentan que la imposibilidad de viajar a las regiones por la pandemia perjudicó el trabajo de la Comisión.

En esa línea aseguran que los tres años de trabajo del organismo “deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, algo que la pandemia ha impedido”.

“Explicamos que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40 % de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”, agregaron en el comunicado.

Es por ello que consideran que, si no se prorroga el mandato de la Comisión, “se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición”.

“La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la Comisión para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas”, detallaron.

Un ejemplo de ello es que en algunas zonas rurales donde sucedieron hechos graves del conflicto no hay buena señal de internet o en lugares como prisiones ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia.

“A algunas personas del municipio de Granada, en Antioquia, se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”, dijo la vocera de Asovida, Gloria Ramírez.

