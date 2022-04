La Corte Constitucional fijó para el próximo 28 de abril una audiencia pública en la que estudiará 18 tutelas de líderes sociales, en las que estos reclaman que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.

Los líderes sociales indicaron en la acción de tutela que algunos de ellos no cuentan con protección de la UNP, o los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial. Igualmente indican que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

A esta audiencia serán citados representantes de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Federación Colombiana de Municipios y el Gobernador del departamento del Cauca, entre otras entidades.