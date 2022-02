La defensa de Otoniel aseguró, por medio de un comunicado, que el trámite de extradición sigue su curso normal en el despacho del magistrado Diego Corredor Beltrán, ante el cual han pedido la evaluación de elementos materiales de prueba frente a la petición de extradición radicada por una Corte de los Estados Unidos.

“La bancada de la defensa no es la promotora de la acción de tutela y no está llamada a ser vinculada a dicho proceso. No conoce la finalidad buscada con el amparo constitucional por parte de los actores y su representante, y espera que con la intervención de la Sala de Casación Civil, como Juez constitucional, no vea afectado el trámite de extradición que actualmente cursa en contra de David Antonio Úsuga David”, precisa el documento.

Otoniel, quien fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad.

En su contra cursan 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por terrorismo, secuestro, tráfico de drogas, entre otros delitos.