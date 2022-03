En presupuesto de EE. UU., aprobados US$ 471,3 millones para Colombia

El equipo auditor consideró que tal situación podría ser producto de una deficiente decisión técnica adoptada por el contratista de obra y aprobada por el interventor, en lo relativo al tipo y especificación del material (acero) utilizado para este propósito, que no tuvo en cuenta las agresivas condiciones ambientales particulares (vientos, salinidad, etc.) de la zona donde se encuentra ubicado.

La Contraloría evidenció además que el Invías no ha ejercido eficazmente la función de salvaguardar los activos de las obras construidas, por los constantes hurtos que se presentan sobre los elementos del puente.

Lo anterior porque los recursos destinados para la ejecución de este contrato (407 de 2010) no fueron totalmente invertidos.

Los hallazgos determinados, en general, se soportan en el deterioro de obras inconclusas, la deficiente calidad de algunas obras y el reconocimiento injustificado de algunos ítems no previstos, así como en el colapso del talud, debido a que las obras diseñadas para el mismo quedaron suspendidas sin que hubieran sido concluidas satisfactoriamente.

Se estableció también que el Puente No 6 quedó como una obra inconclusa y no funcional, que ya presenta deterioros en la estructura metálica construida, por tanto, ante su estado actual y las falencias técnicas constructivas que impidieron su oportuna terminación, no cumple con la finalidad de la inversión de los recursos públicos destinados para su construcción.