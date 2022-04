Los incumplimientos están afectando a más de tres millones de habitantes de las diferentes regiones del país, que a inicios del año lectivo, no cuentan con la infraestructura adecuada con agua potable, energía eléctrica, vías internas y de acceso, cerramientos, entre otros, necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento de las instituciones educativas.

“Se pone en evidencia, como por un lado las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) eluden sus responsabilidades derivadas de los convenios firmados y por otro, el FFIE no cumple su obligación de vigilar los compromisos contraídos por la ETC, y se limita a entregar a la infraestructura construida en el marco del contrato suscrito por el consorcio fiduciario con el contratista de obra”, dice el pronunciamiento de la Contraloría.

La entidad también aseguró que FFIE en los casos analizados no verificara la culminación efectiva de las obras conexas y la conexión definitiva de servicios públicos, que permitan el adecuado funcionamiento y seguridad de toda la institución educativa.

La advertencia está sustentada en los resultados del seguimiento permanente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) a 52 alertas, relacionadas con los retrasos en algunas obras adelantadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación, detectadas en el año 2021.