Continúan críticas a Catalina Ortiz por montaje de ataque machista

El montaje que protagonizó la aspirante a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, sobre una supuesta agresión machista, no solo ha causado revuelo en Cali, sino también a nivel nacional. Ya son varios los personajes de la política que han manifestado su rechazo a este bochornoso hecho. Le puede interesar: Video: hombre agrede a precandidata para la alcaldía de Cali Entre los primeros que reaccionaron sobre esto, fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien manifestó que los hechos de violencia contra la mujer no pueden ser usados como “una estrategia electoral”. “La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. Incluso cobran víctimas mortales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral”, trinó.

Minutos después, Ortiz le respondió el trino a Fajardo, donde pidiendo disculpas de nuevo, aseguró que ella nunca “jugaría” con la violencia contra las mujeres. “Estamos de acuerdo Sergio. Yo pongo la cara y me disculpo por lo que me pasó en el equipo. Yo no sabía hasta anoche qué hubiese montaje. No jugaría jamás con el tema de las mujeres”, dijo la aspirante a la Alcaldía de la ciudad de Cali.

Por su lado, el exsenador Gustavo Bolívar sostuvo que hechos como estos hacían que se perdiera la credibilidad a las denuncias que hacen las mujeres que son víctimas de agresiones. “Catalina Ortiz reconoce que el video es un montaje: ¡Todo vale! Lamentable porque le hace mucho daño a la lucha feminista. Les hace perder credibilidad a las denuncias reales de las mujeres víctimas. Quien hace una campaña con deshonestidad gobernará de la misma manera”, escribió el exsenador en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el expresidente del Senado, Roy Barreras, dijo que Ortiz había hecho el montaje para engañar a sus electores. Además, indicó que a la precandidata deberían cambiarle el nombre por “Catalina Actriz”, dejando ver que él cree que ella sabía que la agresión había sido falsa, algo que la aspirante ha negado rotundamente. Lea aquí: Catalina Ortiz aceptó que video sobre ataque machista fue un montaje “La candidata a la Alcaldía de Cali que hizo el montaje machista para engañar a los electores ya no se llama Catalina Ortiz sino Catalina Actriz...”, trinó en la mañana de este jueves.

Cabe recordar que antes de que se supiera que el video había sido una puesta en escena, Barreras había defendido a la aspirante: “¿Qué tal el atropello de este cavernícola machista? Catalina Ortiz no es amiga, pero ¡merece toda nuestra solidaridad! Y al cavernícola, investigarlo por violar la ley de varias maneras”. La senadora Angélica Lozano se fue en contra de la publicista que trabaja para Ortiz, a quien calificó como “estúpida”, la cual confirmó que el video se trató de un “performance” para evidenciar el machismo.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que Catalina Ortiz no solo sabía del montaje, sino que también había ayudado al hombre, presunto agresor que resultó ser un actor, a esconderse de los medios de comunicación. “Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no sólo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”, trinó el alcalde.

La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, expresó: “¡La violencia hacia las mujeres es real, con eso no se juega!”.

Finalmente, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, afirmó: “Yo la llamaría excandidata. Lo de Catalina Ortiz es grotesco por donde se le mire, no solo se burló de la violencia política que vivimos las mujeres, se burló de la inteligencia y la solidaridad de cientos. No contenta con ello, nos quiere hacer creer que no sabe lo que su equipo hace, ¿así quiere gobernar una ciudad?”.