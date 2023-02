Consorcio colombo-chino tiene 72 horas para “defenderse” tras rechazo de EPM

Por eso, explicaron, hasta que no se surta dicho trámite no se puede declarar desierta o cerrada la solicitud de oferta 926502498 para las obras finales de la presa, que incluyen la terminación de las unidades de generación de la 5 a la 8.

Sin embargo, este diario consultó a EPM sobre cuándo se haría el anuncio a la opinión pública y explicaron que le van a dar más plazo al equipo de los chinos, y en particular a Schrader Camargo, es decir hasta pasado mañana, para que acrediten la experiencia que no han podido acreditar en 73 días.

Ya han pasado dos meses y medio desde cuando el consorcio chino-colombiano presentó su oferta para quedarse con la construcción de las obras finales de Hidroituango y, a pesar de todo ese tiempo, la colombiana Schrader-Camargo no pudo, o no ha podido, certificar la experiencia que se necesita para que les otorguen la licitación.

“Cumplimos la experiencia”

EL COLOMBIANO consultó con Schrader Camargo su postura frente a todo este asunto y –pese a tener las manecillas del reloj en contra– Andrés Canela, gerente general de la firma, indicó que hasta ahora están evaluando la totalidad del documento de EPM.

“El informe ya lo recibimos, pero hasta el momento nuestro equipo lo está analizando, hasta que no entendamos bien (la decisión) no podemos decir nada. Hasta que el equipo no se pronuncie, no sé cual sea la conclusión”, indicó Canela.

Posteriormente, el encargado de Asuntos corporativos de Schrader Camargo, Juan Pablo Hernández De Alba, se puso en contacto con este diario e indicó que para la empresa fue una sorpresa que EPM pidiera esa información técnica, y aclaró que la compañía dará las explicaciones necesarias ojalá antes del próximo miércoles, pues el interés de Schrader es continuar dentro del proceso licitatorio. (Lea también: Contraloría evidencia detrimento patrimonial por compra de avión para la Policía)

“EPM nos dijo que (Schrader Camargo) pasamos todos los exámenes, pero en la experiencia tocaba aclarar dos certificaciones en temas de concretos”, agregó Hernández. “Hemos tomado muy serio el asunto, estamos buscando la información para complementar las explicaciones sobre estas dos certificaciones”, añadió.

Tras conocerse el rechazo de la oferta, el capítulo Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura publicó un pronunciamiento en el que consideró que esa situación sería producto de la “improvisación” en el manejo del proyecto.

“Hoy Hidroituango continúa sin contratista para terminar las obras civiles. Sigue la improvisación en el proyecto de infraestructura más importante en Colombia. Lo hemos advertido en múltiples ocasiones y no nos cansaremos de hacerlo. Un proceso de licitación que ha sido aplazado en 5 oportunidades, solo demuestra un alto grado de improvisación que afecta gravemente al proyecto”, expresó la Cámara.

De otro lado, EPM informó que Schrader Camargo, sin sus socios chinos, es la empresa encargada de la terminación de las obras en las unidades 3 y 4, y que dicha compañía garantizó que estas quedarán terminadas en el plazo fijado de noviembre de 2023.