Consejo de Seguridad en Samaniego con presencia del ministro de Defensa

“Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto y solo están interesadas en lucrarse de negocios criminales y destructivos como es el narcotráfico”, afirmó Holmes Trujillo.

El líder de la cartera de la Defensa también recordó que este no es el momento de hacer política con la muerte y el dolor de las familias, “es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas”.

Se esperan nuevas declaraciones del ministro al finalizar el Consejo de Seguridad en el Aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí.