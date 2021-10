El despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno no acogió las pretensiones de la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien aseguraba que la ‘primera línea’ se había constituido como movimiento político y que, por tanto, el senador había incurrido en una falta, por cuanto, a su juicio, vulneró el artículo 110 de la Constitución, que prohibe a los funcionarios públicos financiar o promover movimientos políticos o candidatos.

Lo anterior, alegando que el senador compartió una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que buscó dar recursos a los manifestantes, que en ocasiones terminaron enfrentados con la Policía y el Esmad.

No obstante, el tribunal tuvo en cuenta el concepto de la Procuraduría, que señalaba que el movimiento de jóvenes no estaba constituido como un grupo político, por lo cual su financiación no iba en contravía de las leyes y las normas.

“La verdad es que en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político, porque este tiene una definición que le da una connotación de organización encaminada a incidir en la voluntad política o a participar en las elecciones, y en el momento en que ocurren los hechos no era posible poder identificar estos elementos”, indicó el Ministerio Público.