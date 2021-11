El Consejo de Estado reveló que la terna para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, será integrada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso, la abogada Natalia Ángel y al analista Héctor Riveros.

Natalia Ángel Cano es directora de Derecho Público Constitucional de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en la Universidad de Harvard y doctora en derecho de la Universidad de York en Canadá.

Tras conocerse la decisión, Ángel aseguró a través de su cuenta de Twitter: “Gracias al Consejo de Estado por incluirme en la terna para la Corte. Me siento orgullosa de que las tres veces que he postulado mi nombre he sido ternada. Ese no es un logro menor. Espero que el Congreso valore mi independencia y solidez como constitucionalista. Aquí vamos”.

Ángel, quien además de tener experiencia constitucional, ha trabajado en temas de derechos de personas con discapacidad, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, había sido ternada por el mismo tribunal en el proceso de selección del reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero, en el cual fue elegido el hoy magistrado Jorge Ibáñez.