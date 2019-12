Conozca los cambios que trae la reforma tributaria tras su aprobación en el Senado

Cerca de 20 minutos antes de que llegara la media noche, y tras casi 14 horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Crecimiento Económico, la nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque luego de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento del año pasado. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó que la aprobación de este proyecto de ley “le va a dar al recaudo unos $13 billones más el próximo año, eso de que se va a perder dinero es carreta”.

Ahora falta que la Cámara de Representantes termine la aprobación de 16 artículos, lo que se realizará el viernes, para que luego el proyecto pase a conciliación y a sanción presidencial. “Estoy muy complacido de haber participado en las múltiples reuniones de ponentes y en los debates que se surtieron durante esta semana, sin duda, de aquí sale una mejor ley que la que presentamos. Tengan por seguro que las medidas que se aprobaron hoy, tendrán éxito”, agregó el Ministro.

A falta de la mencionada conciliación, estos son algunos de los cambios que llegarán en 2020.

El “paquete social” del IVA

Una de las medidas que incluyeron el Gobierno y los ponentes del proyecto fue el denominado paquete social en torno al IVA. Con la aprobación que se dio en el Senado, a partir del próximo año se realizará la devolución de este impuesto a 20% de la población más vulnerable. Esto será una compensación monetaria, que calculará el Gobierno y que puede estar sobre los $70.000.

Adicionalmente, el Senado también aprobó los tres días sin IVA, excluyendo a los útiles escolares. Estas jornadas se realizarán en los meses de enero, julio y octubre y se van a exigir ciertos requisitos, como que el pago se haga a través de medios electrónicos, es decir, con tarjetas crédito o débito.

Exención del pago de salud cobijará a más pensionados

Otra de las medidas que aprobó el Senado, y que inicialmente trajo el Gobierno, fue la exención en el pago de salud para los pensionados. Sin embargo, los congresistas realizaron una modificación.

Inicialmente, la idea era que la cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados, con una mesada de un salario mínimo, bajara a 8% en 2020 y 2021 y a partir de 2022 sea de 4%. No obstante, ahora la medida también cobijará a los pensionados que ganen hasta dos salarios mínimos, aunque en este caso la reducción será de 12% a 10%. “Esa medida puede costar hasta $300.000 millones, haremos el esfuerzo para tener la equidad, tener los ingresos y poder financiar esta medida”, dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Exención del IVA para los medicamentos

Uno de los cambios con los que llegó la ponencia a la plenaria del Senado fue que los medicamentos pasaran de estar excluidos del IVA a estar exentos, con el objetivo de que puedan bajar sus precios. No obstante, durante el debate, el Gobierno manifestó que esto podría generar un hueco fiscal de $380.000 millones, pues al estar exentos le dan la posibilidad a las farmacéuticas de obtener el derecho a la devolución del IVA.

Pese a que llegó en la ponencia, el Gobierno intentó que el artículo no fuera aprobado, pero al final fue derrotado en el Senado. “Para el próximo año entre tener la Ley de Crecimiento y devolvernos al régimen anterior significaría la pérdida de $12 billones, entonces sí tenemos recursos para cubrir esto”, agregó Londoño.

Sobretasa financiera y normalización

Una de las nuevas fuentes de recaudo será la sobretasa al sector financiero, que para 2020 será de cuatro puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total de 36% para los bancos. Si bien en 2018 el Ministerio de Hacienda no acogió esta idea, ahora el dinero que se recaudará irá destinado a las vías terciarias. “El Gobierno Nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos”, se establece en el articulado.

En el caso de la normalización tributaria, esta se renueva para 2020 teniendo en cuenta los resultados que hubo en 2019. Según ha dicho el director de la Dian, José Andrés Romero, este año se logró el recaudo de $1,1 billones con esta medida.

Así, los contribuyentes tendrán una ‘segunda oportunidad’ para poder estar al día con la administración tributaria, con activos omitidos o pasivos inexistentes siempre y cuando esos bienes no declarados no tengan un origen ilícito.

Se amplía el rango de las Obras por Impuestos

Con la aprobación en el Senado, ahora habrá la posibilidad de que se amplíe el rango que cobija a la medida de Obras por Impuestos, con las que las empresas pueden deducir el pago del impuesto de renta a cambio de la realización de ciertas obras. Según lo aprobado, se autorizó que se incluyan proyectos que se realicen en el Canal del Dique y La Mojana.

También, se aprobó la deducción en renta de pagos a intereses de créditos del Icetex y el cobro a las concesiones de playas privadas.

Megainversiones para la generación de empleo

Una de las grandes apuestas de esta Ley es la atracción de megainversiones. Según lo aprobado, desde enero de 2020, quienes realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional podrán obtener descuentos en el pago de impuestos. Sin embargo, entre las condiciones ahora están que deberán generar al menos 400 empleos, cuando hace un año se aprobó con la condición de 300 empleos. Para las empresas de alto componente tecnológico, quedó en 250 empleos.

Reducción en la tasa del impuesto a los dividendos

Aunque generó debate, al final el Senado aprobó la reducción de la tasa del impuesto los dividendos que reciben las personas naturales nacionales de 15% a 10 %. “Esto no ha traído mayor recaudo y sí ha castigado al mercado de capitales”, defendió el ministro Carrasquilla.

Adicionalmente, se aprobó que la destinación de 50% del recaudo del impuesto al patrimonio debe ir para inversiones en el campo.

Tributos para aeropuertos y turismo

De los puntos nuevos que llegaron a plenarias, y que fueron aprobados ayer, está el 139, que indica que las empresas de licores que se creen en adelante, desde la aprobación de la ley, deberán ser empresas industriales y comerciales del Estado, del orden departamental.

Adicionalmente, se aprobó el artículo 147 que dice que 20% de las contraprestaciones aeroportuarias irán para los municipios, cuando haya un contrato de concesión o de Asociación Público Privada. Además, con el artículo 119, se creó el denominado impuesto con destino al turismo como inversión social, que se generará en la compra de tiquetes aéreos de pasajeros, en trasporte aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior.

Según este artículo, incluirá a “todos los pasajeros cuyo tiquete de viaje incluya a Colombia, en medios de transporte aéreo de tráfico internacional. No serán sujetos pasivos del impuesto los pasajeros que vengan al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional”. El impuesto con destino al turismo tendrá un valor de US$15.

Un proyecto a contrarreloj en la Cámara

Las sesiones extras en el Congreso hasta el 20 de diciembre, que se decretaron este lunes, no serán suficientes para que se surta el trámite de la reforma tributaria. Aunque la Cámara de Representantes había avanzado en la aprobación de 136 artículos este martes, y se esperaba que ayer se votaran los 16 restantes, la sesión tuvo que levantarse para prevenir un posible vicio de procedimiento.

Por ello, el Gobierno emitió un nuevo decreto en el que extiende hasta el 23 de diciembre las sesiones extraordinarias del Congreso, dado que el proyecto ya estaba con los días contados, pues falta la aprobación de ambas plenarias y la conciliación.

La jornada de ayer se levantó inicialmente en la mañana por la segunda vicepresidente de Cámara, María José Pizarro, de los Decentes, quien ejercía como presidenta ante la ausencia de Carlos Cuenca. Pizarro argumentó falta de quórum, y aunque se apeló esta decisión, Cuenca determinó, tras cerca de dos horas y media de discusión, que lo mejor era levantar la sesión y evitar vicios de trámite.

Cuenca explicó que, dado que varios de los congresistas tenían dudas sobre el procedimiento con que se retomó la sesión, decidió levantarla, citar para hoy jueves para anunciar la sesión, y poder retomar la votación el viernes.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también había solicitado a la plenaria aplazar la discusión, y tras la decisión comentó también que desde el Gobierno se hizo un análisis jurídico, y que tienen la tranquilidad en que no se presentaron vicios de trámite.

“La forma en que se levantó la plenaria estuvo mal, no se verificó el quórum, se pidió una apelación que la mayoría acogió diciendo que siguiéramos, pero en aras de no permitir ninguna discusión se discutirá el viernes”, dijo Londoño. El viceministro aseguró que el periodo de extras es por tanto necesario para que se dé esta discusión, pues la reforma tiene que aprobarse y sancionarse antes del 31 de diciembre o no podría regir para el próximo año.

“Se necesita un decreto para ampliar las extras porque de lo contrario no alcanzamos a dar la discusión, aprobación y conciliación”, dijo el representante Christian Moreno, del Partido de La U, quien dijo que de este modo se podría conciliar el sábado o el domingo.

Con lo de ayer, esta no es la única sesión que se aplaza en las discusiones de la tributaria. El 27 de noviembre, en primer debate en las comisiones terceras conjuntas el proyecto aplazó su discusión por la jornada de paro nacional, y la siguiente semana, el 2 de diciembre, la discusión de la ponencia vio otro aplazamiento por error un en la citación para esa fecha.