Congreso aprueba Presupuesto General de la Nación para 2024: así quedó

“No son recursos permanentes porque una vez se recuperan esos recursos el siguiente año no van a existir. Lo que está en el trasfondo de la regla fiscal es que la nación logre financiar sus gastos permanentes, estructurales, con ingresos permanentes. Dado que estos recursos no son estructurales ni permanentes si no transitorios, alertamos que se podría dar pie a un incumplimiento de la regla fiscal en la medida en que estos recursos no podrían repetirse en el tiempo”, advirtió el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco. Le puede interesar: “Gustavo Petro va a quebrar el país”: Senador Miguel Uribe Turbay