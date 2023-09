¿Congresistas del Pacto en líos? Habrían volado con pilotos investigados por el FBI

Adicionalmente, se ha revelado que en las cuentas de campaña de al menos 20 miembros del Pacto Histórico, entre ellos congresistas como Iván Cepeda, María José Pizarro y Roy Barreras, aparecen pagos a Sadi SAS por servicios de transporte y donaciones por un valor total de 1.215 millones de pesos cada uno. A pesar de estos registros, algunos congresistas han negado haber utilizado los servicios de esta empresa de aviación privada. Le puede interesar: “Nunca he hecho parte de grupos terroristas”: Duque contesta a Petro

“Para la opinión pública y por interés general: jamás he utilizado esa empresa. Primera vez que oigo de su existencia. Pediré a autoridades verificar si existe algún registro de servicio pagado a mi nombre, con mi firma o autorización. No puede haberlo. Jamás los usé ni conocí. Si existiera algún uso indebido de mi nombre en alguna suplantación o falso registro, debe investigarse”, señaló Barreras.

“Por la dinámica de ser una lista cerrada, no sé por qué el gerente de campaña ha decidido que cada miembro tenga rubros arbitrariamente decididos. Yo no tengo ningún tipo de relación con esa empresa ni he viajado una sola vez con ellos (sic). Nunca he hecho un viaje en una empresa de estas, en ese momento yo tenía cáncer y estaba siendo objeto de quimioterapias, por lo tanto, no viajé en campaña”, le dijo el senador Iván Cepeda a El Tiempo.

El contador de la campaña del Pacto Histórico, José Delfín Díaz, explicó que los gastos de transporte se prorratearon entre los primeros 20 congresistas de la coalición, independientemente de si utilizaron o no los servicios de Sadi SAS. Esta decisión fue acordada entre los cinco partidos que conforman la coalición.

La audiencia en Florida será determinante para el futuro legal de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, y se espera que las investigaciones en torno a sus actividades y las conexiones con la campaña presidencial continúen avanzando tanto en Colombia como en Estados Unidos.