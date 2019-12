Confirman desaparición de tres personas en el Cauca

“Se van a completar ocho días de su desaparición, cuando salió de casa, acá en Cali, para adelantar una tarea de la empresa donde labora como interventor, la cual contrata con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la ejecución de estos proyectos. Él solo nos indicó que viajaba al Cauca, no más, no sabemos cómo era su agenda de trabajo, si se comunicó que ya estaba en Popayán y que iba para Inzá y Páez Belálcazar”, narra Daniel Quiñónez, padre de este ingeniero industrial la exponer que el caso será denunciado ante la Fiscalía.

Luego, en Popayán, los familiares de Óscar Eduardo Fajardo Muelas denunciaron ante las autoridades su desaparición, indicando que el joven laboraba con una empresa que tiene a su cargo la implementación de puntos de internet en el departamento.

“Es un joven que reside en la vereda La Estación del municipios de Morales, los familiares indicaron que él salió a cumplir unas tareas de la empresa que labora, la cual tiene a su cargo la ampliación de las redes de internet en los municipios caucanos en Ríochiquito, en la zona rural de Páez-Belalcázar”, indican investigadores del CTI de la Fiscalía.

Mientras tanto, periodistas de esta región recibieron la información, por parte de la comunidad del oriente del Cauca, que Óscar Eduardo y Daniel salieron del casco urbano de Páez-Belalcázar con la siguiente ruta: vereda del Carmen, Canelo a Riochiquito.

“Los técnicos se desplazaban en una moto SZR-150 Yamaha de placa WEB-47D propiedad del técnico Oscar Fajardo. Ambos son trabajadores de la Empresa InRed, como ellos manifestaron cuando llegaron acá, como bien confirma a población”, indicaron periodistas de Páez-Belálcazar.

“Solo sé que llegó a Cali”

En relación con el caso de Oneida Calambás Córdoba, la hija expresó que es un completo misterio el paradero de esta ama de casa, quien ese 28 de noviembre se comunicó con ella para manifestarle que estaba ya en Cali y que regresaría a Corinto ese mismo día.

“Como a las 9:00 de la mañana me llamó, me dijo que estaba ya reunida con la amiga allá en Cali, que no me preocupara que viajaba otra vez para acá a Corinto a la 5:00 de la tarde, pero eso nunca pasó. Esa noche no le di importancia porque dije que en la mañana siguiente regresaría, pero no, esto no pasó, ni tampoco se comunicó, ahí empecé a llamarla al celular, pero me pasó a buzón”, relata Evelyn Eliana Canás Calambás, la hija mayor de Oneida.

Al ver la dificultad de comunicarse con su familiar, Evelyn Eliana intentó establecer comunicación con las amigas de su mamá pero ninguna dio razón Oneida Calambás Córdoba, quien reside en el barrio Nuevo Horizonte de Corinto.

Ahora bien, se espera que las autoridades establezcan el paradero de estas tres personas, casos que se suman al registrado también en Corinto, donde hay el reporte de seis personas desaparecidas desde el pasado 28 de mayo.