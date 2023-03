Conciliación de reforma a la salud: foto oficial sin partidos de gobierno

¿Por qué no estuvieron los partidos en la declaración del Gobierno? Los partidos decidieron retirarse y no asistir a la declaración debido a que, a pesar de que llegaron a una concertación del 99%, el 1% faltante lo definirá el expresidente liberal Gaviria. Sin su aprobación, los demás partidos no le podían dar el visto bueno solos. Le recomendamos: Liberales se desmarcan de la reforma a la salud de Petro: radicarán otra