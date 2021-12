LOS PARTIDOS

Éste lunes fueron a inscribir su lista a Senado la Coalición Centro Esperanza, la cual está en cabeza de Humberto de la Calle Lombana, y la integran entre otros, Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Ariel Avila, que representan a los partidos Alianza Verde, ASI, Colombia Renaciente, Dignidad, Verde Oxígeno y los movimientos En Marcha y Compromiso Ciudadano.

En un comunicado, la coalición señaló que “vamos a liderar una reforma profunda al sistema político colombiano que está sumido en una grave crisis de corrupción. Tenemos la certeza de que unidos, y bajo la conducción de un Gobierno de centro con la Coalición Centro Esperanza, vamos a lograr los cambios que tanto urgen en este país. Las costumbres políticas tienen que cambiar”. La lista será abierta, es decir con voto preferente.

Otra coalición que inscribió sus listas fue la integrada por los partidos Mira y Colombia Justa Libres, que serán abiertas, intercaladas y con amplia participación regional. La de Senado los primeros diez candidatos son Ana Paola Agudelo, actual senadora (Partido MIRA), Eduardo Pacheco, actual senador (Colombia Justa Libres), Manuel Virgüez Piraquive, ex senador (Partido MIRA), Lorena Ríos, ex directora de asuntos religiosos (Colombia Justa Libres), Carlos Eduardo Guevara, actual senador (Partido MIRA), Ricardo Molina, líder político (Colombia Justa Libres), Natalia Tovar, líder política (Partido MIRA), Luis Fernando Arias, líder político (Colombia Justa Libres), Gabriel Beltrán, ex diputado (Partido MIRA) y Carlos Eduardo Acosta, actual congresista (Colombia Justa Libres).

En la capital del país, la lista a la Cámara está encabezada por David Gerardo Cote, ex Edil de Engativá, y se completa con Irma Luz Herrera, actual Representante por Bogotá.

El Nuevo Liberalismo igualmente inscribió su lista al Senado, la cual la ecabezó la periodista Mabel Lara y el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret. Elprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, sostuvo que esa lista “representa a Colombia, la Colombia que salió a reclamar de manera pacífica...por muchos años lloramos de tristeza, hoy hemos llorado de esperanzam porque se abre en el horizpnte una nueva Colombia representada por el Nuevo Liberalismo”.

Otros candidatos son Sandra Borda Guzmán, Guillermo Pérez Florez, Yolanda Perea Mosquera, Carlos Fernando Galán Pachón, Viviana Carolina Vargas Vives, José David Castellanos, Yerly Del Pilar Mozo Montilla y Hugo Orlando Velásquez Jaramillo.

Por el lado del pacto Histórico, la lista, que será cerrada, quedó en los primeros lugares con Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Alex Lopez, Ayda Avella, Roy Barreras, Marta Peralta, Iván Cepeda, Piedad Cordoba, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Alex Flores, Clara López, Robert Daza, Esmeralda Hernández y Wilson Arias.

El Centro Democrático la lista al Senado quedó integrada, en sus primeros puestos, por las siguientes personas: Miguel Uribe, Alirio Barrera, Milla Romero, Fernando Araujo, Ruby Chagui, Paola Holguín, Honorio Henríquez, Santiago Valencia, Carlos Meisel y Paloma Valencia.