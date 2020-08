Si no ocurre nada extraordinario, Colombia tendría antes de finalizar el año la aprobación de la ley por medio de la cual se moderniza el actual Código Electoral Colombiano, vigente desde hace 34 años, fundamentado en la Constitución Política de 1886.

La modernización de las normas electorales hacen parte del proyecto de ley estatutaria que fue presentado, éste lunes, por el presidente de la República, con mensaje de urgencia al Congreso de la República, iniciativa que fue hecha de manera conjunta por la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, además de la mayoría de los partidos políticos.

“Es un código demodado, no es malo, ha funcionado por 34 años... no se ha actualizado a la carta política del 91, pero tiene importantes resultados operacionales...“es demodado porque no responde a las dinámicas de la democracia, la tecnología”, señaló el presidente Iván Duque al presentar el proyecto de ley.

Resaltó que con el nuevo código electoral se dará una mayor participación electoral a la mujer, para lo cual se plantea una amplia pedagogía activa de los partidos para lograrlo; se actualiza el código a la tecnología, lo cual se hará de forma confiada.

“Tenemos todo con que contribuir a tener este nuevo código electoral que con sus mecanismos le ponga fin a la politiquería, a la manipulación del sufragante, y éste nuevo código permita hacer efectivas las herramientas que fortalece la protección del elector en total libertad de elegir a sus representantes”, manifestó el mandatario nacional.