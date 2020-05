Con ley buscan que telebrajo respete las horas de descanso del trabajador

Dice el congresista Rojas que éste proyecto se fundamenta en que los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de whatsapp, emails, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral y si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.

Al respecto dice el representante liberal dice que si un trabajador no recibe esas comunicaciones en tiempo que no es laboral, el empleador no podrá tomar algún tipo de acción en su contra, como por ejemplo despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, entre otras.

Considera el legislador que ya se ha evidenciado que la híperconectividad tecnológica ha eliminado la línea que separaba el horario laboral de los espacios familiares de los trabajadores y ha abierto las puertas a sobrecargas laborales que pueden generar afectaciones a la salud tales como estrés laboral, depresión, ansiedad, el síndrome de “burnout” y complicaciones cardiovasculares.

Rojas, dice además que “el trabajo en casa como medida especial por el covid-19, ha puesto en evidencia una problemática que ya venía presentándose a causa de la hiperconectividad y a la aparente disponibilidad que medios como whatsapp permiten. El mundo está cambiando muy rápido y tenemos que adaptarnos a la revolución tecnológica, cuidando el recurso más importante: El recurso humano. Con este proyecto avanzamos en la protección de la salud mental de los trabajadores colombianos que hoy ven cómo se están trasgrediendo los límites entre la vida laboral y la vida familiar, generando niveles de estrés insostenibles”.