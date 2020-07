Con estas propuestas Gobierno y gremios buscan recuperar la economía

“En cuanto al comercio exterior, no hay que hacerse muchas ilusiones con ese tema. Si no exportábamos más antes, no lo vamos a hacer ahora en plena pandemia. En otras palabras, vamos a seguir exportando lo mismo de antes. Por tanto, no habrán mayores estímulos en materia de empleo. Además, los mercados internacionales también están deteriorados. No podemos pretender que la demanda externa afecte de manera significativa el desempleo”, añade.

Por su parte, Fenalco propuso la creación de días sin IVA sectoriales entre 2020 y 2022, dejando claro que se debería tener en cuenta al sector automotriz.

El gremio de los comerciantes también pidió una reducción en las tasas de interés de tarjetas de crédito y créditos de consumo. En materia de creación de empleo, proponen la contratación por horas, haciendo énfasis en la coyuntura provocada por el COVID-19.

Otro de los 43 puntos consignados por Fenalco, se hace referencia a los sectores del turismo y el entretenimiento, donde de manera directa se solicita un subsidio a la nómina, además de la flexibilización de acuerdos sobre arrendamientos comerciales y suspensión del pago de parafiscales.

“43 propuestas evidencian que Fenalco no la tiene clara y, aunque quiere ser bastante democrático con sus afiliados, no tiene una estrategia bien montada sino solo tácticas dispersas. Repotenciar los días sin IVA evidencia un enfoque absolutamente egoísta a favor de los comerciantes; cuando lo proponen para el sector automotriz, que en su mayoría es importado, no muestran preocupación por el empleo de los demás sectores”, señaló el abogado y economista José Roberto Acosta.

El profesional añadió que “si no cambiamos esa perspectiva global por una nacional, seguiremos dando palos de ciego y tapando huecos mientras se abren otros”.