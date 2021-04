El presidente de la República, Iván Duque, participó en el Día Nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas en el que criticó el proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc. Sin mencionarlos, llamó la atención para que aporten recursos que permitan reparar a las víctimas e insistió en que debe haber penas efectivas de prisión contra los victimarios de delitos atroces.

“Exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten y si los ocultan esa sola condición los despeje de cualquier beneficio ante la justicia. Si no hay justicia proporcional y efectiva será difícil que en nuestro país no se dejen presentar esos hechos violentos porque los violentos siempre ven el espejo de quienes como ellos han cometido los mismos crímenes en el pasado y quieren los mismos tratamientos y privilegios”, dijo el mandatario.

Y agregó que “si hay justicia proporcional y efectiva esos principios también son disuasores porque muestran la contundencia de un actuar de la sociedad. Si bien es cierto que se valora el proceso de desmovilización, desarme y reinserción y la transición a la legalidad y que debemos acompañar ese proceso los máximos responsables también deben dar el ejemplo y deben ser quienes tengan las penas proporcionales y efectivas reconocidas por el derecho penal internacional”.

Según el mandatario, “pensar en el futuro de Colombia y pensar en la construcción de la paz es pensar en la paz sin impunidad, en la construcción de una paz realmente cimentada en el derecho de las víctimas. Siempre se ha dicho que son ellas las que están en el centro de estos procesos pero terminan siendo los victimarios los premiados los que adquieren los púlpitos y le hablan a la sociedad con señorío y tinte doctrinarios sin siquiera ser claros en pedir perdón de manera objetiva y además fácil es pedir perdón sin sanción”.

El mandatario insistió en que el propósito de la reparación a las víctimas “es que pasemos las páginas de impunidad y construyamos una sociedad que rechace la violencia tratar de justificar crímenes, vejámenes que son dantescos amparados en esquemas ideológicos y llamándose revolucionarios es una manera vil por no decir desfachatada de pasar por encima de los derechos de todos. Es cierto tenemos que sanar en nuestra sociedad muchos sentimientos pero es curioso que quienes apelan al discurso de la paz terminan siendo los más fulgurantes incitadores de la violencia verbal”.