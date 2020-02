¿Cómo saber si las compras hechas por internet son seguras?

Poco a poco, los colombianos se han dejado conquistar por la comodidad que hay detrás de realizar una compra por internet y que llegue directamente a sus hogares. De acuerdo con el e-commerce Index, Colombia se mantiene en los primeros tres puestos del ranking en Latinoamérica debido al crecimiento de las compras en línea realizadas por medio de tarjetas de crédito y débito. Se estima que en el 2019 la compra de bienes y servicios por internet en el país creció un 20%.

En este sentido, las plataformas de comercio electrónico han adoptado un rol completamente relevante ya que sobre ellas recae la confianza del comprador y la responsabilidad de velar por la seguridad del proceso de compra que realizan.

Si bien estas son responsables de velar por la seguridad del comercio electrónico, el usuario también tiene una gran responsabilidad al saber identificar apropiadamente las señales de seguridad que le permitirán garantizar que su proceso de compra o venta está protegido y libre de fraudes o robos.

De acuerdo con cifras de la Universidad Libre, en Colombia se registran al mes alrededor de 187 denuncias por robos informáticos. Los más comunes se dan a través de la modalidad de ‘phishing’ (pesca de información), que es un delito digital en el que, por medio de correos electrónicos, se engaña a las personas para que entreguen información como claves bancarias, número de cédula, contraseñas y realicen movimientos financieros.

Por esa razón se darán tres consejos fundamentales para saber si la compra de un producto se está haciendo en una página segura.

Requisitos mínimos de seguridad online

Al momento de realizar compras en línea a través de plataformas de comercio electrónico es importante que el comprador verifique los sistemas de seguridad que implementa la página, con el fin de asegurarse que su transacción se realizará bajo los estándares necesarios para evitar inconvenientes. Las páginas deben verificar constantemente la reputación tanto del vendedor como del comprador, su historial de transacciones y datos que corroboran la veracidad de la persona. De esta manera, el usuario podrá estar tranquilo en que está realizando una compra o venta con personas certificadas por el comercio electrónico.

Otro punto a tener en cuenta es asegurarse de que sea un sitio verificado. Toda página que al momento de registro requiera el crear un usuario y una contraseña, deberá tener la imagen de un candado en la parte superior izquierda de la página que le podrá indicar al usuario si la plataforma es un sitio verificado o no. Tener en cuenta estos detalles puede protegerlo de ingresar información personal a plataformas inseguras.

Realizar los pagos a través de la plataforma

Muchas veces los casos de fraude o robo se originan porque una vez se establece contacto con el vendedor, se pacta realizar el pago por fuera de la plataforma (ya sea efectivo, transferencia o consignación). En estas oportunidades, a la plataforma le queda imposible proteger el proceso de compra ya que se sale de sus sistemas de seguridad. Por esta razón, es de alta importancia que toda transacción se realice de principio a fin a través de la misma, con el fin de que esté asegurada por el programa que aplique el comercio electrónico.

El propósito de estos programas es otorgar cobertura completa a la compra y venta realizadas en la página. Algunas páginas como Mercado Libre y su plataforma de transacciones Mercado Pago, los pagos quedan resguardados hasta el momento en que se confirma que el producto ha sido entregado satisfactoriamente y de acuerdo a las condiciones acordadas.

Precios muy lejanos a la realidad

Un último consejo bastante útil para aquellas personas que estén realizando por primera vez compras en línea y no conozcan mucho sobre el funcionamiento de éstas, es el comparar los precios a los cuales están ofreciendo los productos en las diferentes plataformas. Si sabe que el producto que está buscando tiene un costo específico en la tienda física y cuando lo encuentra en la plataforma éste es exageradamente menor, puede ser que el producto que ahí se ofrece no sea el mismo o no sea el original de lo que usted quiere.

Fijarse en este tipo de detalles y tomarse el tiempo de comparar para tomar una decisión acertada sobre las compras o ventas que realiza en los comercios electrónicos, puede evitarle dolores de cabeza a futuro y le puede permitir disfrutar al máximo de las múltiples ventajas que tiene el comercio electrónico.