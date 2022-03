“Las comisiones escrutadoras distritales y municipales que estarán integradas por dos ciudadanos que deben ser: jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos en el respectivo distrito judicial. Las reclamaciones las deben presentar por escrito los testigos electorales, los candidatos o sus apoderados”, expresa el CNE frente al proceso de escrutinio.

Dado el caso que se presenten inconsistencias, las reclamaciones las pueden presentar los mismos testigos electorales o los candidatos ante el CNE, la entidad evaluará y determinará que decisión tomar frente al caso en donde debe primar la transparencia y los resultados electorales.

¿Qué ha venido ocurriendo?

Entidades como la MOE reiteraron que es muy precipitado anunciar que hubo un fraude electoral, debido a que no se han consolidado los resultados finales, aunque reconocieron las diferentes fallas e inconsistencias durante el proceso electoral, entre esas, el mal diligenciamiento del formulario E-14.

“La MOE ha encontrado hasta el momento múltiples errores en el llenado de los formularios E-14 por parte de los jurados. Errores que van desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso lo han sido reconocidos públicamente”, expresó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Barrios expresó que esos errores han venido corrigiéndose durante el escrutinio. La MOE aseguró que vendrán publicando las bases de datos que entregue la Registraduría para hacerle veeduría al proceso.

Respecto a ese balance y estudio de la Misión, se ha reportado que del Pacto Histórico, en 28.466 mesas de votación no se recibieron votos de esa agrupación, en 3.768 no se recibieron del partido Conservador, en 5.625 mesas no se recibieron votos de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, en 4.866 no se recibieron del Centro Democrático, en 16.323 no se recibieron de Colombia Justa Libres y así en partidos muchos más.

Es decir, que en todos los partidos y agrupaciones políticas se vendrán presentando problemas de ese tipo, por esa razón en las próximas semanas se evidenciará un reajuste en la composición del Congreso.