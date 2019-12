Comité del paro señala que el Gobierno no tiene voluntad para conciliar

La conversación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, que se reinicia este jueves, parece tener un panorama complejo después de la aprobación, en primer debate, de iniciativas como la ley de financiamiento y la llamada ley Andrés Felipe Arias, y de las masivas movilizaciones de este miércoles en varias ciudades del país.

El nuevo encuentro entre las partes se dará justo después de que el gobierno rechazara propuestas de los voceros de evitar la presencia del Esmad en las manifestaciones, y que descartara la transmisión por televisión del evento, que en su mayor parte fue una jornada pacífica sin actos vandálicos.

También se sentarán a la mesa después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate la ley de financiamiento, lo que era, justamente, uno de los puntos con los que está en desacuerdo el Comité del paro.

Con este panorama, la pregunta que queda en aire es si la nueva reunión de este jueves estará marcada por los hechos de estos dos días.

De acuerdo con Fabio Arias, fiscal de la CGT (Confederación General del Trabajo), el Gobierno Nacional no ha tenido una actitud conciliadora ante la negociación propuesta por el Comité del Paro. En cambio, lo que se ha hecho es llevar a cabo iniciativas que están perjudicando gravemente al pueblo colombiano

“El Gobierno no está interesado en negociar, una prueba de esto son las iniciativas que se están aprobando de forma arbitraria y que no representan el interés de la ciudadanía. Ellos no han querido escuchar lo que necesitan los colombianos. Si no más con los tres primeros puntos de los trece que tenemos, han dado una respuesta negativa, va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo”, recalcó Arias.

Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que lo aprobado en el Congreso se puede traducir en una provocación hacia quienes defienden el Paro Nacional, lo cual repercutirá en la voluntad, tanto del Gobierno Nacional como del Comité del Paro a la hora de negociar los puntos en los que se requiere un debate profundo entre las partes.

AMENAZAS HACIA FECODE

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, ha denunciado amenazas en su contra. El día 3 de diciembre hacia las 4 de la tarde, se recibió una llamada al teléfono de la sede, donde una persona no identificada lanzó insultos a las directivas y amenazó con “dar de baja” al presidente.

“Este hecho tiene como contexto una campaña de desprestigio, señalamientos, mentiras y montajes, por diferentes medios y redes sociales contra el magisterio colombiano, la Federación, sus filiales, directivos regionales y contra el Comité Ejecutivo, incluyendo la amenaza recibida en septiembre a través de correos electrónicos firmados por las Águilas Negras el pasado 3 de septiembre”, recalcó la entidad mediante un comunicado.

MOVILIZACIÓN PACÍFICA A NIVEL NACIONAL

Bogotá

Miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza de Bolívar, donde realizaron actos culturales y artísticos. Hasta las 6:00 de la tarde no se habían presentado disturbios en la capital o actos de vandalismo entre encapuchados y agentes del Esmad.

La movilidad de la ciudad si se vio afectada por algunos pasajes del día, debido a las masivas concentraciones que se desplazaron por las principales vías de la capital del país. Estaciones de Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo de Transmilenio suspendieron su operación.

La zona norte también se vio afectada, así como la troncal de El Dorado, donde solo habían servicios desde el Portal El Dorado hasta Recinto Ferial. A partir de la estación de Ciudad Universitaria hasta las estaciones de Universidades/Las Aguas, el servicio no estaba disponible.

Cali

La jornada en la sultana del Valle transcurrió en las primeras horas del día de manera pacífica, pero con el pasar de las horas los bloqueos en cinco vías principales de la ciudad caldearon los ánimos, tanto de los manifestantes como de las autoridades.

Aunque el secretario de seguridad de la ciudad, Andrés Villamizar, declaró sobre el mediodía que si persistían los cierres las autoridades tendrían que actuar para garantizar la movilidad de los ciudadanos, no fue necesario utilizar al Esmad para este fin, pues la vías se despejaron sobre las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, el hecho que marcó la jornada en esta zona del país fue el actuar de vándalos en inmediaciones a Unicentro, donde se presentaron agresiones al comercio, por lo que la fuerza pública tuvo que desplazarse hasta el lugar y ubicarse en los alrededores de la Universidad del Valle.

Allí dentro de la institución se reportó un herido con una papa bomba, según manifestó el propio alcalde Maurice Ermitage. “Entendemos que ha sido por problemas de ellos allá. No tengo el dato exacto de qué le pasó al estudiante; entiendo que una papa bomba le estalló en una pierna”, dijo.

Medellín

Las manifestaciones de este miércoles en la capital antioqueña transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, pese a algunos momentos de tensión entre la fuerza pública y las personas que hacían parte de las marchas, los cuales se registraron pasado el mediodía.

La jornada empezó muy temprano con los taxistas, quienes apoyaron a los estudiantes y centrales obreras en sus recorridos de este miércoles por varias vías de la ciudad. Las confrontaciones se registraron ya entrada la tarde, cuando la manifestación llegó a Ciudad del Río.

Por las manifestaciones se vieron afectados importantes corredores viales como la Avenida Regional, donde se registraron algunos disturbios, la Avenida Las Vegas y ciudad del Río, que fueron las calles más traumáticas para Medellín este miércoles.

Cartagena

La jornada de movilizaciones en la ciudad de Cartagena concluyeron en horas de la tarde en completa normalidad, luego de que las diferentes marchas llegaran hasta la Plaza de Aduana, sitio escogido para la finalización de esta nueva protesta en el marco del paro nacional.

Sobre las 7:30 de la mañana se empezaron a registrar las primera concentraciones en el centro recreacional Napoleón Perea y la sede San Pablo, donde llegaron los estudiantes promediando las 8:00 de la mañana. En las primeras horas del día se registraron algunos bloqueos al sistema de transporte.

Aunque no se presentaron disturbios ni enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, el gran afectado del día fue el transporte de la ciudad por cuenta de los problemas de movilidad en varios puntos de la marcha, que se tomaron las vías y ocasionaron largos trancones.

Barranquilla

Los manifestantes salieron desde la carrera 45 con calle 30 y el Parque Karl C. Parrish, hasta la plazoleta de Simón Bolívar, donde se congregaron las dos marchas.

El cierre de las manifestaciones estuvo a cargo de diferentes grupos feministas de la ciudad que entonaron el himno ‘el violador eres tú’, en contra de la violencia hacia la mujer, el cual se volvió popular en varios países de Latinoamérica.

Bucaramanga

A las 4:35 de la tarde, los ciudadanos llegaron a la Puerta del Sol y permanecen movilizándose por este sector.

A los manifestantes del Paro Nacional, también se unirán aquellas comunidades que se vieron afectadas por la eliminación de las rutas complementarias que conectaban a los usuarios del transporte público colectivo de Bucaramanga y municipios aledaños con el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, pagando tan solo un pasaje.