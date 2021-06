El Comité de Paro, en la mañana de este viernes, indicó que llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el preacuerdo negociado con el Gobierno Nacional el pasado y alcanzado el 24 de mayo entre las partes. Según el comité el Gobierno no tiene voluntad de diálogo y su propósito es el de dilatar la reunión.

Según Francisco Maltés, presidente de la CUT, “el estado colombiano ha declarado el Estado de Conmoción Interior en varios municipios. El pasado 24 de mayo hemos llegado con el gobierno a un protocolo para que se respete y garantice la protesta social. En ese acuerdo dice que no se usará la fuerza militar para reprimir las protestas, que el Esmad no porte armas letales y que la fuerza sea el último mecanismo para reprimir la protesta. Pese a que este acuerdo fue firmado con 3 ministros, y 2 altos consejeros y más de 50 asesores el presidente se ha negado a implementarlo. La próxima semana llevaremos ante la CIDH este protocolo de garantías que Duque se ha negado a firmar”.

El dirigente sindical reiteró que ese es el único acuerdo que en estas 12 jornadas se ha logrado entre el Gobierno y los miembros del Comité de Paro, “en la visita de la semana entrante de la CIDH nos reuniremos con ellos y entregaremos el documento”.

El dirigente indicó que “la respuesta del Gobierno no ha sido la del diálogo ha sido la represión y la dilación en el comienzo de las negociaciones. Hay más de 3800 casos de extrema violencia contra los manifestantes, más de 60 homicidios, 1600 detenciones arbitrarias, más de 20 mujeres objeto de agresión sexual y varios casos de agresión de género.

En el momento en el que los casos de COVID se incrementan en el país llegando a la cifra récord de 545 muertos en un solo día. Los miembros del Comité indican que la responsabilidad de los contagios es del gobierno, “Colombia fue uno de los últimos países que inició el proceso de vacunación en el continente, muy tarde y extremadamente lento, como hay una tasa de informalidad en Colombia, del 50%, donde ellos tienen que salir a buscarse la plata para comer le planteamos al gobierno una renta básica, como no hay la gente se ve obligada a rebuscarse la vida. El Comité Nacional de Paro tiene un protocolo de bioseguridad que va más allá de lo que ha planteado el gobierno hemos dicho que personas que sospechen que han tenido algún síntoma no pueden ir a las marchas, con otras personas contagiadas no vayan”, dijo Maltés.

Por otro lado, Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, sostuvo que “nosotros le enviamos al gobierno un pliego y no se dignó a acusar recibo. El pliego no tuvo ninguna reacción por parte del gobierno lo que condujo a que la población desesperada ante el hambre y la miseria presentara el estallido social que se hubiera podido evitar si hubiera atendido los reclamos democráticos que se le ha hecho al gobierno”.

A su turno, el director social de la Conferencia Episcopal, monseñor Héctor Fabio Henao, indicó que “la conferencia episcopal hizo un llamado para que cualquier manifestación se haga con las normas de bioseguridad y ser conscientes que aquí priman los conceptos de bioseguridad y autocuidado, el país pasa por un momento muy complejo y por lo tanto debemos tener todos los cuidados para proteger la vida humana”.