Comisión de paz denuncia muerte de otros 4 menores en combate con el Ejército

La Comisión de Paz del Senado denunció que en medio de un combate con el Ejército el pasado mes de marzo en Argelia (Cauca) habrían muerto 4 menores de edad. Recriminó a las Fuerzas Militares por no haber informado al país.

“Otras personas no conocidas nos informan que los niños muertos reportados por comunidades de Argelia fueron asesinados y luego enterrados en el Putumayo y no en el Cauca. La Comisión de Paz insiste en preguntar quiénes son esos niños y quién les mató y por qué no se reportaron”, expresó el senador Roy Barreras.

“Estos niños visten prendas militares, por lo tanto, son niños víctimas de reclutamiento forzado, fueron victimizados antes o después de ser asesinados”, señalaron los senadores en sus intervenciones.

En una seguidilla de cuestionamientos la comisión dijo: “¿Qué paso? ¿Cómo murieron estos niños?, ¿Quién les puso los camuflados?, ¿Se los pusieron antes o después de su muerte?, ¿Eran militantes o milicianos, de cuál de las fuerzas ilegales? ¿Lo eran o no lo eran? ¿Cómo se llaman?, ¿Quién dispuso sus cadáveres? ¿Los recogió o no medicina legal? ¿Hay o no levantamiento oficial de esos cadáveres? ¿Por qué el país no sabe que murieron 4 niños en Argelia?”.